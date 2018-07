Bregenzer Festspiele gewähren erste Einblicke

In knapp zwei Wochen werden die 73. Bregenzer Festspiele eröffnet. Beim Pressetag am Donnerstag gab es die ersten Einblicke in die Proben der beiden Hauptproduktionen: „Carmen“ und „Beatrice Cenci“.

Der ORF berichtet auch heuer wieder ausführlich über die Festspiele - mehr dazu in Die Bregenzer Festspiele 2018 im ORF.

Das immer wiederkehrende Wunder am Theater lasse keine Routine aufkommen, meinte am Donnerstag Festspielintendantin Elisabeth Sobotka, die „Beatrice Cenci“ auf den Spielplan gesetzt hat. Sobotka befindet sich in ihrer vierten Festspielsaison. Mit großer Spannung erlebe sie und das Leading Team derzeit den Entstehungsprozess der Oper „Beatrice Cenci“, die als österreichische Erstaufführung im Festspielhaus den 73. Festspielsommer eröffnen wird.

Erster Durchlauf am Freitag

Am Freitag sei der erste Durchlauf angesetzt: „Da weiß man dann überhaupt erst, wie lange dauert das Stück, wie läuft das ab, funktionieren die Umbauten?“, so Sobotka. Erst bei der Hauptprobe in der kommenden Woche sehe man dann erstmals die Oper in ihrer Gesamtheit.

Die 1949/50 geschriebene und 1988 in London uraufgeführte Oper um menschliche Gewalt und kirchliche Korruption wird erstmals in der vom Komponisten Berthold Goldschmidt stammenden deutschen Textfassung gezeigt. Es inszeniert Johannes Erath, der bereits vor zwei Jahren auf der Bregenzer Werkstattbühne für die Regie von „Make no noise“ verantwortlich zeichnete.

90 Prozent der Tickets verkauft

Mit 28 ausverkauften Vorstellungen hat sich das Spiel auf dem See, Georges Bizets „Carmen“, im äußerst wandelbaren Bühnenbild von Es Devlin als Kassenschlager herausgestellt. 193.000 Besucher wurden vergangene Saison verzeichnet. Aus diesem Grund lassen die Verantwortlichen die Festspiele heuer wegen einer Zusatzvorstellung einen Tag länger dauern.

Aktuell sind rund 90 Prozent der rund 210.000 aufgelegten Karten verkauft, so der kaufmännische Direktor Michael Diem: „Derzeit sind wir klar Schiff.“ Bis Ende der Saison rechnet er mit einer Auslastung von 98 bis 99 Prozent. Die Bregenzer Festspiele werden am 18. Juli eröffnet.

