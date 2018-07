Landtag: Ausbildung statt Abschiebung?

Migranten, die eine Lehre absolvieren, sollen diese auch im Fall eines negativen Asylbescheids beenden dürfen: dieser Beschluss könnte am Donnerstag im Landtag gefällt werden. Dagegen dürften FPÖ und SPÖ stimmen.

Wenn Flüchtlinge während ihrer Lehrausbildung einen negativen Asylbescheid erhalten, sollen sie trotzdem ihre Lehre in Vorarlberg fertig machen dürfen. Der Landtag dürfte am Donnerstag einen Beschluss fassen, mit dem die Landesregierung beauftragt wird, diese Forderung an den Bund zu stellen.

Eingebracht haben diesen Antrag die NEOS. Und zwar mit dem Zusatz, dass Lehrlinge ohne Asylrecht nicht nur die Ausbildung fertig machen dürfen, sondern danach auch noch einige Zeit im Land arbeiten dürfen.

Streitpunkt befristetes Bleiberecht

Dieser Zusatz geht für die ÖVP zu weit. Es solle ein Recht auf Beendigung der Ausbildung geben, aber ein automatisiertes, wenn auch befristetes Bleiberecht sei zu viel.

Auf eine verkürzte Forderung ohne diesen Zusatz dürften sich laut Umfrage des ORF ÖVP, Grüne und NEOS einigen. Die SPÖ will ohne den Zusatz nicht zustimmen. Die Freiheitlichen wollen nicht zustimmen, da man Lehre und Asylrecht nicht vermischen dürfe.

Derzeit gibt es in Vorarlberg geschätzte 30 Lehrlinge mit einem negativen Asylbescheid, denen die Abschiebung droht.

Link: