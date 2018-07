Landtag nahm Rechnungsabschluss zur Kenntnis

Mit den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP und Grüne hat der Landtag am Mittwochabend den Rechenschaftsbericht und Rechnungsabschluss 2017 zur Kenntnis genommen. Das Land kommt ohne Netto-Neuverschuldung aus, muss aber Rücklagen auflösen.

Der von der Landesregierung im Juni und am Mittwoch nun auch vom Landtag genehmigte Rechnungsabschluss 2017 weist ein Haushaltsvolumen von 1,791 Milliarden Euro auf - ein Plus von 3,6 Prozent. Vorarlberg kommt erneut ohne Netto-Neuverschuldung aus, musste dafür aber zwei Millionen Euro an Rücklagen auflösen.

Verschuldung von 110,54 Millionen Euro

Damit standen per Ende 2017 noch 119,5 Millionen Euro an Rücklagen bereit, die Verschuldung verringerte sich geringfügig auf 110,54 Millionen Euro. Die höchsten Ausgaben - rund 70 Prozent des Gesamtvolumens - wurden in den Bereichen Gesundheit (455,44 Millionen Euro; plus 2,3 Prozent), Bildung (445,71 Millionen Euro; plus 1,8 Prozent) und im Sozialbereich (inklusive Wohnbauförderung - 357,49 Millionen Euro; plus 10,5 Prozent) getätigt.

Im Budget für dieses Jahr ist bei einem Umfang von 1,86 Milliarden. Euro (plus 3,9 Prozent) abermals keine Neuverschuldung vorgesehen. Falls notwendig können bis zu 21 Millionen Euro an Rücklagen verwendet werden.

Freiheitliche, Sozialdemokraten und NEOS lehnten den Rechenschaftsbericht und den Jahresabschluss wie erwartet ab.

