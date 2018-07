„Tierische“ Kunst im Horst am Pfänder

Wo früher Adler, Falken und Geier gehalten worden sind, ist bald wieder Kunst zu sehen. 22 Künstler und Künstlerinnen - darunter bekannte Namen wie Gottfried Bechtold, Paul Renner oder Alfred Hrdlicka, stellen ihre Arbeiten in der ehemaligen Adlerwarte am Pfänder in Bregenz aus.

Der treffende Titel des Ganzen: „Hor(s)t der Kunst“. Dieser Horst der Kunst öffnet heuer zum dritten Mal seine Käfig-Tore. Ins Leben gerufen hat ihn Gregor Koller, der die Schau auch kuratiert, heuer zum Thema „Tiere“. So beinhaltet die Ausstellung u.a. Arbeiten von Paul Renner, Alfred Hrdlicka oder Hor(s)t der Kunst-„Urgestein“ ONA B.

Der Horst ist ab Samstag bis zum 31. August, bei schönem Wetter, von 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. Koller ist vor Ort und steht Rede und Antwort. Die Vernissage ist am Freitag um 17.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.