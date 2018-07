Schwierige Ausbildung von Polizei-Schülern

Die Rekrutierung von neuen Polizeischülern ist nach Angaben der Landespolizeidirektion äußerst schwierig. Die Kapazitäten an der Polizeischule Feldkirch seien erschöpft, zudem seien bisher zu wenig neue Kursplätze genehmigt worden.

Derzeit werden in Vorarlberg 178 Polizeischüler ausgebildet. Die Kapazitäten an der Polizeischule Feldkirch sind erschöpft, zwei Klassen müssen aus Platzgründen in die Feuerwehrschule Feldkich ausweichen. Den Schülern stehen 14 Ausbildner und einige zusätzliche Vortragende zur Verfügung.

Pensionierungen müssen ausgeglichen werden

Die aktuelle Situation sei sehr schwierig, sagt Susanne Moll, Sprecherin der Landespolizeidirektion, gegenüber dem ORF Vorarlberg. Um auch die laufenden Pensionierungen ausgleichen zu können, müssten pro Jahr 60 bis 90 neue Polizeischüler aufgenommen werden. Für den nächsten Kurs seien 62 Plätze geplant, so Moll. Das Ministerium habe bisher aber nur 25 genehmigt.

