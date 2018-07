Gross: „Kanzler Kurz macht Europa kaputt“

Am Mittwoch und Donnerstag finden die letzten Sitzungen des Landtags vor der Sommerpause statt. Zu Beginn kritisierte Grünen-Klubobmann Adi Gross Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Dieser mache „Europa kaputt“.

Am Mittwoch steht die Debatte von Rechnungsabschluss und Rechenschaftsbericht der Landesregierung für das Jahr 2017 am Programm. In den ersten Reden herrschten aber auch andere Themen vor. Grünen-Klubobmann Gross sorgte sich um die Europäische Union.

Das Flüchtlingsthema werde von Bundeskanzler Kurz, dem deutschen Innenminister Horst Seehofer und dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban als Vehikel für nationale Interessen genutzt, kritisierte Gross: „Diese Herren ziehen die Grenzen wieder hoch, diese Herren bauen Mauern mit Stacheldraht, diese Herren machen Europa kaputt“.

ÖVP: „Zwölfstundentag in einem Jahr kein Thema“

ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück nahm in seiner Rede auch zum Zwölfstundentag Bezug. Er rief zu Besonnenheit bei diesem Thema auf. In Richtung Unternehmen sagte er, dass diese gut beraten seien, den Konsens mit der Belegschaft zu suchen. Wenn die Betriebe die neuen Möglichkeiten exzessiv ausnützen würden, wäre das kontraproduktiv.

„Ich gehe davon aus, dass in einem Jahr niemand mehr über diese Thema reden wird“, so der ÖVP-Klubobmann.

FPÖ: „Ängste und Sorgen der Bevölkerung“

FPÖ-Klubobmann Daniel Allgäuer kritisierte, dass die schwarz-grüne Landesregierung nur den kleinsten gemeinsamen Nenner zustande bringen würde. So würde sich die Regierung etwa gegen die Überarbeitung des Integrationsleitbildes wehren. Mit Schönrederei werde die linke multinationale Politik mehr und mehr einzementiert.

Er rate den Damen und Herren der ÖVP, auf die Ängste und Sorgen der Vorarlberger Bevölkerung mehr Rücksicht zu nehmen als auf den Regierungspartner, so Allgäuer.

SPÖ sorgt sich um Wohnbau

Den Menschen gehe es nach vier Jahren ÖVP-Grüne-Regierung nicht besser, so SPÖ-Klubvorsitzender Michael Ritsch. Ein Beispiel für die vielen Baustellen sei der Wohnbau. Es dürfe kein einziger Cent in den Wohnbau fließen, wenn damit kein leistbarer Wohnbau finanziert wird, fordert Ritsch.

NEOS kritisiert Ausgaben im Sozialbereich

NEOS-Abgeordnete Sabine Scheffknecht sagte, es gehe den Menschen mit schwarz-grün nicht besser. Die Ausgaben pro Person im Sozialbereich seien nur um 15 Prozent höher als 1997 - und das bei einer Inflation von 40 Prozent.

Links: