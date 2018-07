Studie: Flughafen Altenrhein wichtig für Region

Eine Studie von Twin Economics hat die wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens Altenhrein unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sollen auch als Argumente bei Gesprächen über den Ausbau des Flughafens verwendet werden.

In Auftrag gegeben haben die Studie die Industriellenvereinigung Vorarlberg, der Arbeitgeberverband Rheintal und das Rheintaler Wirtschaftsforum. Eines der Ergebnisse: Besonders Vorarlberger Geschäftsreisende würden sich mit einem Abflug ab Altenrhein nach Wien viel Zeit und damit Geld sparen, sagt die Studienautorin Anna Kleissner. Pro Business-Trip sei der Flug hin und retour spare man sich gegenüber der Bahn 296 Euro, gegenüber dem Auto 209 Euro. Für 250.000 Arbeitsplätze und 25.000 Firmen in der Rheintalregion sei der Flughafen eine wichtige Drehscheibe in die Welt.

In politischen Gesprächen, in denen es um den Ausbau des Flughafens geht, könnte die Studie eine Entscheidungshilfe sein, sagt der Präsident der Vorarlberger Industriellenvereinigung, Martin Ohneberg. Die Betreiber planen einen moderaten Ausbau, die Gespräche dazu laufen. 36.500 Flugbewegungen jährlich sind erlaubt, derzeit sind es trotz Ausbau der Urlaubsdestinationen nur 28.000 Flugbewegungen. Bei der gemeinsamen Weiterentwicklung des Flughafens gelte es das Kirchturmdenken zu überwinden, so Ohneberg.