Arlbergbahnstrecke ab Mitte August gesperrt

Die Arlbergbahnstrecke zwischen dem Bahnhof Ötztal und dem Bahnhof Bludenz wird zwischen 17. August und 3. September gesperrt. Grund sind Gleis- und Weichenneulagearbeiten. Auch zwischen Bregenz und Lauterach wird gebaut.

Zwischen dem Bahnhof Ötztal und dem Bahnhof Bludenz werden die ÖBB einen Schienenersatzverkehr einrichten, hieß es bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Innsbruck - mehr dazu in Brenner- und Arlbergbahn werden gesperrt (tirol.ORF.at, 3.7.2018).

Abweichungen zwischen Bregenz und Lauterach

Schon vorher kommt es vom 10. bis zum 28. Juli zwischen Lauterach und Bregenz zu Abweichungen vom Fahrplan. Dort werden laut ÖBB unter anderem 4.200 Meter Schienen und 3.480 Schwellen erneuert. Die Bahnstrecke ist daher nur eingleisig befahrbar. ÖBB-Regionalmanager Gerhard Mayer ersucht die Fahrgäste, auf den Abweichungsfahrplan zu achten und eine längere Reisezeit einzuplanen.