Alpla kooperiert mit Schweizer Fromm-Gruppe

Der Vorarlberger Verpackungshersteller Alpla kooperiert zukünftig mit der Schweizer Fromm-Gruppe. Die beiden Unternehmen wollen beim Recycling von PET-Flaschen zusammenarbeiten.

Beide Unternehmen verfügen über Recyclingwerke für PET-Flaschen: Alpla in Wöllersdorf-Steinabrückl (Bezirk Wiener Neustadt-Land) und im polnischen Radomsko, der Fromm-Gruppe gehört das PET-Recyclingunternehmen Texplast in Wolfen (Sachsen-Anhalt). Ziel der Zusammenarbeit ist es, Rohstoffe für die Produktion sicherzustellen: So benötigt Alpla vor allem lebensmitteltaugliches, klares Regranulat, sagt Georg Lässer, Head of Corporate Recycling Services bei Alpla. Die Fromm-Gruppe verarbeitet bunte Flakes.

Weitere Ziele sind die Erhöhung der ohnehin recht hohen Recyclingquote bei PET-Flaschen, die Reduktion von CO2-Emissionen durch eingesparte Transportwege und der einfachere Zugang zu den Märkten in den jeweiligen Ländern. Über die Details der Zusammenarbeit wurde Stillschweigen vereinbart.