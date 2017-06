Fußball-Nachwuchs bei internationalem Turnier

In Wien hat das Finale der Champions-Trophy stattgefunden, das ist das weltweit größte Fußballturnier für Unter-10-Jährige. 128 Mannschaften waren dabei - neben Juventus Turin, AS Roma und Real Madrid auch drei Mannschaften aus Vorarlberg.

Die U-10-Mannschaften des FC Lauterach, des FC Dornbirn und der Lustenauer Austria konnten sich in Wien mit dem Nachwuchs der Top-Teams messen. Unter anderem traten auch Juventus Turin, AS Roma, Liverpool, Real Madrid und der FC Chelsea an.

Um den Sieg konnten die Vorarlberger nicht mitspielen, aber der Olympische Gedanke stand im Vordergrund: In der Vorarlberger Meisterschaft kämpfen sie gegeneinander - gegen die Topklubs zeigten sich die Vorarlberger Kids solidarisch und feuerten sich gegenseitig an. Gewonnen hat am Ende der FC Chelsea gegen Vorjahressieger Benfica Lissabon.