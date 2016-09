Kabelanbieter schalten analoge Signale ab

Alle Kabelanbieter im Land schalten Anfang Oktober ihre analogen TV- und Radiosignale ab. Dann können Kabelkunden nur noch digitale Signale über Kabel empfangen. Alle Informationen rundum die Umstellung finden Sie hier.

Wer über Satellit oder Antenne seine Fernseh- und Radioprogramme empfängt, ist von der Umstellung nicht betroffen, lediglich für Kabelkunden fallen Änderungen an. Die Kabelbetreiber informieren ihre Kunden seit Tagen per Postwurf und über Internet. Mit der Abschaltung schaffen sie freie Kapazitäten im Kabel, um künftig genügend Platz für HD-Programme zu haben, sagt Kurzt Plangger von UPC Vorarlberg. Der Unterschied sei groß: Statt einem analogen Signal können in Zukunft fünf digitale Signale eingespeist werden.

Die Umstellung der Kabelanschlüsse erfolgt ab Oktober, betrifft jedoch nicht alle Kabelkunden. Im Beitrag zu sehen: Kurt Plangger (UPC Vorarlberg)

Analog-Schaltung startet am 11.Oktober

Achtung: Nicht jeder Kabelkunde ist von der Umstellung betroffen. Wer betroffen ist, kann leicht festgestellt werden. In den analogen Programmen erscheint eine Laufschrift. Nur wer diese Laufschrift sieht, muss sich um die Umstellung kümmern, sagt Plangger. Die Laufschrift läuft seit Mitte September, derzeit jede viertel Stunde, fünf Minuten lang.

Statt Umstellung: Wandelgeräte möglich

Wer seine Geräte weiterhin mit einem analogen Signal betreiben will, muss sich ein Gerät besorgen, dass die digital Signale in analoge umwandelt. Je nach Marke und Ausstattung sind diese Geräte ab rund 40 Euro im Fachhandel oder bei den Kabelanbietern erhältlich. Auch Radiokunden die ihr Gerät analog angeschlossen haben, müssen künftig ein Wandlergerät dazwischenschalten. Die Analog-Abschaltung beginnt am 11.Oktober. Die Umstellung der Kabelnetze hat jedoch nichts mit den ORF Programmangeboten zu tun.