Nationalratswahl: 33.000 Wahlkarten beantragt

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Mittwoch einen Wahlappell an die Vorarlberger Bevölkerung gerichtet. Sie soll von ihrem Recht Gebrauch machen und zur Nationalratswahl gehen, es gehe um ein Grundrecht der Demokratie.

Die 13 wahlwerbenden Parteien (Kurzbezeichnung in Klammer): Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)

Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei (ÖVP)

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

Die Grünen - Die Grüne Alternative (GRÜNE)

NEOS - Das Neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für Freiheit und Verantwortung (NEOS)

Liste Peter Pilz (PILZ)

Liste Roland Düringer – Meine Stimme GILT (GILT)

Freie Liste Österreich & FPS Liste Dr. Karl Schnell (FLÖ)

Kommunistische Partei Österreichs und Plattform Plus – offene Liste (KPÖ)

Männerpartei – für ein faires Miteinander (M)

NBZ – Neue Bewegung für die Zukunft (NBZ)

Christliche Partei Österreichs (CPÖ)

Die Weissen – Das Recht geht vom Volk aus. Wir alle entscheiden in Österreich. Die Volksbewegung. (WEIßE)

Wer eine Wahlkarte braucht, kann diese noch bis Freitagmittag beantragen, allerdings nur noch mündlich beim jeweiligen Gemeindeamt. Nach derzeitigem Stand wurden laut Landeswahlbehörde in Vorarlberg bereits 33.000 Wahlkarten ausgestellt. Das sind schon deutlich mehr als bei der Wahl 2013 insgesamt, damals waren es 27.000.

Wer eine Wahlkarte hat, kann in einem Wahllokal für Wahlkartenwähler wählen oder seine Stimme per Briefwahl abgeben. Bei der Wahl am Sonntag kandidieren 13 Parteien.

Knapp 273.000 Wahlberechtigte

In Vorarlberg sind knapp 273.000 Bürger wahlberechtigt, darunter erstmals auch die Gruppe der 16- bis 20-Jährigen. Gehunfähige Personen können einen Antrag auf eine Wahlkarte stellen und werden dann von einer eigenen Wahlbehörde zur Abgabe der Stimme besucht.

Jeder Wähler kann drei Vorzugsstimmen vergeben - und zwar jeweils an einen Kandidaten des Regionalwahlkreises, des Landeswahlkreises und des Bundesvorschlages. Den Stimmzettel erhält der Wähler erst im Wahllokal.

Öffnungszeiten der Wahllokale

Die örtlichen Wahlzeiten sind von den Gemeindewahlbehörden festgelegt worden. In der Regel öffnen die Wahllokale in den Vorarlberger Gemeinden zwischen 7.00 und 8.00 Uhr und schließen zwischen 12.00 und 13.00 Uhr.

