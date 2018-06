Junge Jazz- und Popmusiker im Wettspiel

Rund hundert junge Musiker nehmen heuer in Dornbirn und Hard beim „Podium.jazz.pop.rock...“ teil. Das Wettspielen um einen Platz beim Bundeswettbewerb startete am Freitag.

Geht es bei „Prima La Musica“, dem Pendant für klassische Musik, definitiv ums Vorbereiten von Berufskarrieren als Musiker, ist die Angelegenheit beim „Podium“ etwas lockerer. Denn während die Kriterien im Klassik-Bereich beinhart seien, gehe es in den Genres Jazz, Rock und Pop mehr um die Empfindsamkeit des Publikums, erklärt Peter Heiler, Geschäftsführer der Vorarlberger Musikschulen. Der Zugang zum Markt sei direkter. Im Pop würden mitunter schon drei Akkorde reichen, um gute Musik zu machen und ein Lebensgefühl auszudrücken.

Audio: Peter Heiler (Geschäftsführer der Vorarlberger Musikschulen) im Interview mit Martin Hartmann (ORF)

Alle Wertungsspiele im Jazzseminar Dornbirn und in der Kulturwerkstatt Kammgarn in Hard sind öffentlich - ebenso wie das Abschlusskonzert und die Preisverleihung am Sonntag. Beginn ist um 18.00 Uhr im Kammgarn.

