Einschusslöcher: Altenstadt muss Kirche sanieren

Der 56 Meter hohe Kirchturm der Pfarre Feldkirch-Altenstadt ist seit Ostern von einem Baugerüst umhüllt. Einerseits machen die Wetterschäden, andererseits zahlreiche Einschusslöcher eine Kirchtumsanierung erforderlich.

Es sind acht Einschusslöcher, die auf einem Ziffernblatt der Kirchturmuhr in Feldkirch-Altenstadt zu sehen sind. Pfarrer Ronald Stefani konnte zuerst gar nicht glauben, dass es sich bei den Flecken um Einschusslöcher handelt. Die Einschusslöcher wurden erst entdeckt, als der Kirchturm genau besichtigt wurde. Da hat sich laut Stefani wohl jemand einen schlechten Scherz erlaubt - der Folgen hat. So machen die Beschädigungen die Reparatur noch teurer. Die Kosten für die Bauarbeiten steigen dadurch deutlich an. Die Restaurierung der Zeiger und der Ziffernblätter kostet 10.000 Euro.

ORF

Sanierung aufgrund von Wetterschäden

Wer auf den Kirchturm in Altenstadt geschossen hat, ist genauso unklar wie der genaue Zeitpunkt, so Stefani. Es könne schon einige Jahre zurückliegen, denn die letzte Sanierung der Kirche war Mitte der 1960er Jahre. Seither sind die Wetterschäden bereits enorm. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf etwa 255.000 Euro. Die Arbeiten sollen laut Pfarrer Ronald Stefani im September abgeschlossen sein.