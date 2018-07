Zwei Verletzte nach Frontalkollision

In Lustenau ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten. Er prallte dort frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Beide Lenker mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Kurz vor 5.00 Uhr war ein 22-jähriger Autofahrer auf der Hohenemser Straße von Lustenau kommend in Richtung Hohenems unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er frontal gegen ein entgegenkommendes Auto, das von einem 39-Jährigen gelenkt wurde.

Beide Männer wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die Schwere ihrer Verletzungen sind nicht bekannt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.