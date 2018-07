Mountainbikerin bei Sturz schwer verletzt

Eine 49-jährige Mountainbikerin hat sich am Dienstagvormittag bei einem Sturz auf der Ebniterstraße schwer verletzt. Zwei weitere Fahrradfahrerinnen kamen ihr zu Hilfe. Die Polizei sucht jetzt nach den beiden Helferinnen.

Laut Polizeiangaben war die Frau gegen 10.40 Uhr allein auf der Ebniterstraße in Richtung Dornbirn unterwegs. Während der Fahrt überholte sie zwei Fahrradfahrerinnen. In der darauffolgenden Linkskurve dürfte die 49-Jährige dann zu Sturz gekommen sein - die Polizei vermutet aufgrund der Fahrbahnnässe und ihrer hohen Geschwindigkeit. Die beiden Radfahrerinnen, die sie zuvor überholt hatte, fanden die Frau am Boden liegend, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.

Nach dem Eintreffen von Rettung und Notarzt verließen die Helferinnen die Unglücksstelle, erläuterten den Sachverhalt aber zuvor noch zwei weiteren Fahrradfahrern. Die schwerverletzte 49-Jährige wurde ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert, wo sie stationär behandelt wurde. Die Polizei sucht jetzt nach den beiden Radfahrerinnen, die die 49-Jährige gefunden hatten (Tel. 059 133 8140).