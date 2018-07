Rhesi-Abstimmung verzögert sich erneut

Die Abstimmung über das Rhein-Hochwasserschutzprojekt Rhesi in der Koblacher Gemeindevertretung hat nun doch nicht am Montagabend stattgefunden. Laut Bürgermeister soll ein zweites Gutachten zur Befangenheit der Nutzungsberechtigten eingeholt werden.

In einer außerordentlichen und nicht öffentlichen Sitzung wollte die Gemeindevertretung in Koblach am Montag über die Baumaßnahmen für das Hochwasserprojekt Rhesi abstimmen. Die Befangenheit von neun Gemeindevertretern, die Nutzungsberechtigte der betroffenen Böden sind, ist nun aber Grund dafür, dass die Abstimmung wohl erst im Herbst stattfinden wird: Das Thema habe Koblach in den vergangenen Wochen und Monaten sehr polarisiert, sagt Bürgermeister Fritz Mayerhofer (ÖVP). Das Gutachten der Bezirkshauptmannschaft werde von vielen angezweifelt.

Zweites Gutachten über Sommermonate

Man habe nun mit der Bezirkshauptmannschaft vereinbart, dass das Gutachten noch einmal überprüft wird, bzw. ein zweites Rechtsgutachten dazu eingeholt werde, so Mayerhofer. Das soll über die Sommermonate geschehen. Man wolle so schnell wie möglich zu einer Abstimmung kommen, so Mayerhofer gegenüber dem ORF Vorarlberg.

