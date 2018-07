Ausstellung widmet sich Kriegsgefangenen

100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs erinnert eine Sonderausstellung im Heimatmuseum Schruns an die Menschen, die fern ihrer Heimat festgehalten wurden. Dafür hat das Museum auch mit der Mittelschule Schruns-Dorf kooperiert.

Viele russische Kriegsgefangene wurden zu Arbeiten bei der Wildbachverbauung eingesetzt. Umgekehrt waren viele Soldaten aus dem Montafon in russischer Gefangenschaft. Außer den vielen Feldpostbriefen an die Familie zuhause sind von ihnen nur wenige Relikte erhalten geblieben, die in der Ausstellung „Kriegsgefangenschaft: Fremde im Montafon - Montafoner in der Fremde“ zu sehen sind.

Heimatmuseum Schruns

Von den russischen Kriegsgefangenen gibt es aber einige besondere Ausstellungsstücke: Etwa ein selbstgeschnitztes hölzernes Besteck, ein stattlicher Schreibtisch oder Spielzeug. Es sei überraschend, dass Josef Henrich, der für die Wildbachverbauung zuständig war, mit den Kriegsgefangenen in einem so guten Einvernehmen war, dass sie ihm zum Dank die genannten Stücke angefertigt haben, sagt Michael Kasper, Leiter des Heimatmuseums Schruns.

Jugendliche stellen Tagebuch nach

Ganz anders war die Situation im Zweiten Weltkrieg. In dieser Zeit wurde jeglicher Privatkontakt mit Kriegsgefangenen streng bestraft. Das bekam Appolonie Bitschnau aus dem Silbertal am eigenen Leib zu spüren. Ihre Liebesbeziehung zu einem französischen Kriegsgefangenen wurde streng bestraft. Die Schüler der Mittelschule Schruns-Dorf nahmen sich der Geschichte des französischen Kriegsgefangenen Josef Cordier an und stellten sein Tagebuch in einer Powerpoint-Präsentation nach.

Beeindruckend sind auch die Gegenstände und Dokumente, die Erwin Kessler aus der Kriegsgefangenschaft in Russland mitgebracht hat. Er ist im Jahr 1949 als einer der letzten Kriegsgefangenen zuhause im Montafon angekommen.