Vandalen zünden Bagger und Automaten an

Unbekannte Täter haben am Sonntagabend auf einer Baustelle in Feldkirch einen Bagger und einen Kaffeeautomaten angezündet. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest, die Polizei bittet um Hinweise.

Die Unbekannten dürften laut Polizei zwischen 21.00 und 21.30 Uhr am Sonntagabend zugeschlagen haben. Bei der Baustelle für eine Wohnanlage am Jahnplatz steckten sie zunächst den Automaten und dann einen Kleinbagger in Brand. Der Brand am Automaten konnte von der Sicherheitswache mittels eines Feuerwehrlöschers gelöscht werden, die Feuerwehr Feldkirch-Stadt löschte den Brand am Bagger. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 059 133 8150.