Wie ein Unfall zur Schuldenfalle wird

In Vorarlberg sind im vergangenen Jahr mehr als 30.000 Verletzte nach Unfällen im Spital behandelt worden. Abgesehen vom körperlichen Leid kann ein Unfall auch finanzielle Konsequenzen haben, warnt die ifs-Schuldenberatung.

Bei der Pressekonferenz zum Thema schilderte die Schuldenberatung am Montag den Fall eines 48-jährigen Arbeiters: Nach einem selbstverschuldeten Unfall stieg die Versicherung aus, er verlor den Job und konnte den Kredit für das Haus nicht mehr abbezahlen.

Plötzlich befand sich der Mann bis über beide Ohren in einer finanziellen Krise, so Peter Kopf von der ifs-Schuldenberatung: „Da geht es darum, dass vermutlich das Haus verkauft werden muss und er in einen Privatkonkurs geht. Das heißt: Wenn man nicht ganz schnell gegensteuert, dann können solche Dinge passieren.“

Senioren stärker gefährdet?

Kopf bedauert, dass nur 370 von rund 30.000 Verunglückten im Vorjahr den Weg in die Schuldenberatung fanden. Für ihn liegt der Beratungsbedarf auf der Hand: Die Lage verlangt vor allem schnelles Handeln der Betroffenen. Oft würden sie nicht schnell genug umschalten. Wenn sie nach dem Unfall auf dieselbe Art weiterleben würden wie davor, dann könnten die neuen finanziellen Belastungen das ganze Leben zum Einsturz bringen, so Kopf.

Unfallprävention ist laut ifs gleichzeitig Schuldenprävention: Nicht nur das Risiko eines Sturzes steige mit dem Alter, auch das einer Überschuldung. Wenn ein zu geringes Pensionseinkommen, ein laufender Hauskredit und ein Unfall zusammenkommen würden, gerate die Welt oft aus den Fugen, so der Schuldenberater. Kopf stellt fest, dass die heute mobileren Senioren - Stichwort E-Bike - einem höheren Unfallrisiko ausgesetzt sind.