Brandstifter in Bregenz unterwegs

Gleich zwei Brandstiftungen hat es in der Nacht auf Montag in Bregenz gegeben. Ein Altpapier-Container brannte völlig nieder, kurze Zeit später brannte auch ein Mülleimer ganz in der Nähe.

Gegen 1.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Altpapiercontainer-Brand vor einer Wohnanlage in der Arlbergstraße gerufen. Zwei Anwohner hatten das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Ein weiterer Anwohner wollte den Brand mit dem Feuerlöscher löschen, jedoch ohne Erfolg, der Container brannte völlig ab. Laut Polizei gab es keine Gefahr für Mensch und Gebäude.

Noch während der Löscharbeiten ging ein neuer Notruf bei der Feuerwehr ein: Ein Mülleimer an der Bushaltestelle Ölrain brannte. Der Brand war rasch unter Kontrolle. Die Polizei geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt.