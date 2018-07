Weiss/Schneider siegen am Montikel

Das Höchster Seitenwagenduo Benjamin Weiss und Patrick Schneider haben am Sonntag beim Motocross-Wochenende am Montikel in Feldkirch groß auftrumpfen können: Sie holten sich den Sieg im Europameisterschaftslauf.

In zwei von drei Läufen der Seitenwagen-Europameisterschaft dominierten Weiss und Schneider und holten sich schließlich souverän den Tagessieg. Sie seien weniger gut gestartet, sagte Fahrer Benni Weiss nach dem Rennen, dann habe man aber den Anschluss gefunden und auch überholen können.

Die nächsten Herausforderungen für das Duo sind die kommenden Weltmeisterschaftsläufe. Man liege derzeit voll im Soll, sagte Weiss: In der Weltmeisterschaft bekleiden die Höchster den 15. Gesamtrang, Top-10-Ergebnisse sind jederzeit möglich.

Ratz zeigt auf

In den EM-Läufen der MX2-Soloklasse konnte sich am Sonntag außerdem Rene Ratz mit der europäischen Spitze messen. Der Egger fuhr auf den neunten Platz. Erstmals seit 39 Jahren sind beim jährlichen Motocross-Spektakel in Feldkirch wieder Europameisterschaftsläufe gefahren worden.