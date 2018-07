25-Jähriger stürzt 200 Meter in den Tod

Ein 25-jähriger Mann ist am Sonntagvormittag beim Abstieg vom Türtschhorn in Fontanella 200 Meter abgestürzt. Er verstarb an Ort und Stelle an seinen Verletzungen, berichtet die Polizei.

Laut Polizeiangaben stieg der junge Mann mit drei Bekannten auf den Gipfel des Türtschhorns (2.096 m). Beim Abstieg durch steiles und felsdurchsetztes Gelände geriet er ins Rutschen und stürzte in der Folge ab. Seine Begleiter stiegen zu ihm ab und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 25-Jährigen feststellen.

Zweites Todesopfer am Wochenende

Es handelte sich um den zweiten Todesfall im Vorarlberger Gebirge am Wochenende: Schon von Freitag auf Samstag war ein 64-jähriger deutscher Paragleiter unter ungeklärten Umständen tödlich verunglückt. Es dürfte sich laut Polizei aber nicht um einen Flugunfall gehandelt haben - mehr dazu in Paragleiter tot aufgefunden - Umstände unklar.