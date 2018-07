Behinderungen im Zugverkehr möglich

Bedienstete der ÖBB halten am Montag in Wolfurt und Bludenz Betriebsversammlungen ab. Anlass ist der von der Bundesregierung geplante Zwölfstunden-Arbeitstag. Im Zugverkehr kann es zu Behinderungen kommen.

„Für Vorarlberg zeichnet sich aus jetziger Sicht ab, dass der Frühverkehr zum allergrößten Teil funktionieren wird“, sagt ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair. Lediglich zwischen Feldkirch und Buchs würden drei Züge ausfallen. Für diese Strecke habe man aber einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

„Wir bitten einerseits natürlich um Nachsicht bzw. um Verständnis für diese möglichen Änderungen an diesem Tag“, so Gasser-Mair. Er rät den Fahrtgästen, sich unmittelbar vor Fahrtantritt noch einmal zu informieren. Die Internet- und Social-Media-Plattformen der ÖBB würden laufend aktualisiert werden. Wenn möglich, solle man am Montag vorsichtshalber etwas mehr Zeit einplanen als sonst.