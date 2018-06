Totalschaden nach Spritztour mit geklautem Pkw

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Schnepfau einen Pkw entwendet und damit eine Spritztour hingelegt, die mit einem Totalschaden des Fahrzeugs endete. Der Besitzer hatte die Schlüssel im Auto gelassen.

Gegen 22.00 Uhr hatte der Autobesitzer das Auto vor seinem Wohnhaus abgestellt und dabei den Schlüssel zurückgelassen. Am nächsten Morgen war das Fahrzeug weg. Eine Wanderin fand das schwer beschädigte Auto am Samstag auf einem Holzerweg auf Höhe des Vorsäßes Berg in Bezau.

Laut Polizei entstanden während der Fahrt zahlreiche Schäden, die schließlich zum Totalschaden des Fahrzeugs führten. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 8123. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen silbergrauen Ford Focus.