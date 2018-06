Brändle hat Ticket für Heim-WM sicher

Der Hohenemser Radprofi Matthias Brändle hat sich mit Platz zwei bei den Staatsmeisterschaften im Einzelzeitfahren am Freitag für die Heim-Weltmeisterschaft Ende September in Innsbruck qualifiziert.

Etwas mehr als vier Sekunden fehlten Brändle am Freitag auf den Steirer Georg Preidler und seinen insgesamt fünften Staatsmeistertitel - mehr dazu in Brändle ist Vizestaatsmeister im Einzelzeitfahren. Trotzdem kann der Hohenemser zufrieden sein: Mit seiner Leistung konnte er eines der zwei Tickets für die Heim-Weltmeisterschaft in Innsbruck im Herbst erringen.

Radprofi Matthias Brändle zur Staatsmeisterschaft

„Ich habe den Nationaltrainer sehr überrascht, weil es war doch ein sehr schwerer Kurs, der dem WM-Kurs in Innsbruck ziemlich ähnlich ist“, sagte Brändle gegenüber ORF Radio Vorarlberg. „Er hat gemeint, ich habe jetzt mein WM-Ticket für die Heim-WM in Innsbruck.“

Fünf Tage Pause

Brändle wird jetzt eine Woche Pause machen, dann bereitet sich der 28-Jährige in Livigno auf die Europameisterschaft im Einzelzeitfahren vor, die am 8. August startet. Die Weltmeisterschaft in Innsbruck steigt am 22. September.