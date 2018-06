Großdemo in Wien: 200 Vorarlberger sind dabei

Heute gegen 14.00 Uhr findet in Wien eine Großdemonstration gegen die Pläne der Bundesregierung statt, einen Zwölfstundentag gesetzlich zu verankern. Mit dabei sind über 200 Demonstranten aus Vorarlberg.

Kurz vor 5.30 Uhr fuhr der ÖBB-Sonderzug von Bregenz in Richtung Wien ab. Rund 50 Männer und Frauen folgten dem Aufruf der Gewerkschaft. Noch einmal 50 Personen stiegen in Bludenz zu. Weil der Sonderzug ab Innsbruck mit etwa 800 Personen voll belegt sein wird, machen sich zudem etwa 100 Vorarlberger mit zwei Bussen und mehreren Privat-Pkw auf den Weg nach Wien. Sie alle werden am Nachmittag in Wien gegen die Einführung eines Zwölfstundentags demonstrieren.

Besonders Frauen würden dabei draufzahlen, kritisieren die Demonstrationsteilnehmer Daniela Ragg-Ortler und Cornelia Fritz. „Ich finde, es ist eine Entmündigung des Arbeitnehmers und überhaupt des Volkes“, sagt Ragg-Ortler. Fritz sekundiert: Es sei einfach schwer, einen Haushalt, Kinder und einen Zwölfstundentag unter einen Hut zu bringen. „Für das kämpfe ich, dass das nicht zustande kommt.“

„Versuch ist es wert“

Die Demonstrationsteilnehmer sind nicht ganz überzeugt, dass die Regierung einlenkt, aber es gelte trotzdem zusammenzustehen, sagen Thomas Steurer und Gabi Kofler. „Ob es etwas bringt, weiß ich nicht, aber einen Versuch ist es wert“, sagt Kofler. Steurer ergänzt: „In der letzten schwarz-blauen Regierung hat man auch gemeint, es nutzt nichts, und man hat die schlimmsten Sachen abwehren können.“

Um 14.00 Uhr soll die Demonstration am Westbahnhof beginnen und sich durch die Mariahilferstraße Richtung Heldenplatz bewegen. Um 18.00 Uhr wird der Sonderzug wieder Richtung Vorarlberg abfahren. Gegen 1.30 Uhr in der Nacht soll er die Endstation in Bregenz wieder erreicht haben.

Links: