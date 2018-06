Arbeiter gerät mit Finger in Kreissäge

In Hohenems hat sich am Freitag ein 27-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall verletzt. Er geriet mit seinem Zeigefinger in eine Kreissäge und erlitt dabei eine Schnittverletzung. Der Mann wurde ins Spital gebracht.

Zu Mittag wollte der 27-Jährige in einer Hohenemser Firma eine Holzlatte mit einer Kreissäge abschneiden. Laut Polizei führt er die Säge mit der rechten Hand, das wegfallende Holzstück wollte er mit der linken Hand festhalten. Dabei geriet er mit dem Zeigefinger der linken Hand in das Sägeblatt, wobei er eine Schnittverletzung erlitt. Er wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.