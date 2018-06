Brand in Koblach: 130 Feuerwehrleute im Einsatz

In der Nacht auf Freitag ist in einem Gebäudekomplex mit Wohnungen und Firmen in Koblach ein Feuer ausgebrochen. Zwei Bewohner mussten aus dem Obergeschoß gerettet werden, ein Feuerwehrmann wurde beim Großeinsatz verletzt.

Das Feuer brach aus noch unbekannter Ursache gegen 1.00 Uhr aus. Im Gebäude befinden sich mehrere Firmen und Wohnungen. Die Feuerwehren Koblach, Götzis, Mäder und Klaus konnten mit 130 Einsatzkräften den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude verhindern.

Maurice Shourot

Ein Feuerwehrmann verletzte sich beim Einsatz und musste von der Rettung in Landeskrankenhaus Hohenems gebracht werden.