Betriebsversammlungen gegen Zwölfstundentag

Aus Protest gegen den von der Bundesregierung geplanten Zwölfstundentag finden am Freitag mehrere Betriebsversammlungen statt, darunter sind etwa Firmen wie Liebherr und Grass.

Rainer Wimmer, Vorsitzender der PRO-GE , ist nach Vorarlberg angereist, um bei den Betriebsversammlungen dabei sein zu können. Diese finden in mehreren Firmen statt, etwa bei Liebherr in Nenzing, Getzner in Bludenz oder Grass in Höchst.

Am Samstagmorgen werden die Gewerkschafter mit Unterstützern mit einem Sonderzug nach Wien fahren, um dort bei Demonstrationen gegen den Zwölfstundentag teilzunehmen.

