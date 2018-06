Fehlalarme bei Brandmeldeanlagen nehmen zu

Die Feuerwehren haben immer öfters mit Fehlalarmen bei Brandmeldeanlagen zu tun. So rückt etwa die Freiwillige Feuerwehr Dornbirn 120 Mal aus diesem Grund aus. Hauptursache ist die falsche Wartung der Anlage.

Die Freiwillige Feuerwehr Dornbirn verzeichnet pro Jahr rund 420 Einsätze. 120 davon sind Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen. Das zerrt an den Kräften der Freiwilligen, die Tag und Nacht einsatzbereit sind.

Ursachen für die Fehlalarme seien Fehlverhalten von Mitarbeitern im Überwachungsbereich und die mangelhafte Wartung oder technische Defekte der Brandmeldeanlagen, erklärt Gerold Hämmerle, Kommandant der Feuerwehr Dornbirn.

Die Brandverantwortlichen der Firmen hätten zwar rund drei Minuten Zeit, einen Täuschungsalarm zu widerrufen, doch das passiere nur selten.

Mutwillige Alarme: Kosten müssen bezahlt werden

Jedes Jahr gebe es auch noch rund zehn mutwillige Fehlalarme pro Jahr. Oft würden Brandmelder in Tiefgaragen oder am Bahnhof ausgelöst werden. Hier können die Täter oft mittels Videoüberwachung erwischt werden. Sie müssen die Einsatzkosten von 415 Euro plus Strafe zahlen.

