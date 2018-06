Schnelleres Umweltverfahren - Rauch läuft Sturm

Der grüne Landesrat Johannes Rauch übt scharfe Kritik am geplanten Standortgesetz der Bundesregierung. Vor allem, dass Umweltverträglichkeitsprüfungen damit schneller über die Bühne gehen sollen, ist ihm ein Dorn im Auge. Er sieht darin auch einen Angriff auf den Rechtsstaat.

Im Standortentwicklungsgesetz ist vorgesehen, bestimmte große Projekte automatisch zu genehmigen, wenn die Umweltverträglichkeitsprüfung länger als neun Monate dauert. Rauch hält das für europarechtswidrig und demokratiepolitisch höchst bedenklich. Die Bundesregierung wolle offenbar durchsetzen, dass jedes noch so komplexe Genehmigungsverfahren auch bei strittigen Großprojekten nach neun Monaten endet, sagte Rauch.

Dass jedes noch so komplexe Verfahren nach neun Monaten ende, sei „absurd“, so Rauch in einer Aussendung. „Damit wäre auch ein Atommülllager oder ein Kraftwerk in der Hainburger Au plötzlich genehmigungsfähig - allein, weil ein Landeshauptmann oder die Bundesregierung das will. Das kommt der vollständigen Demontage des Umweltrechtes in Österreich gleich“, erklärte der Landesrat.

„Bessere Anleitung statt Automatismus“

Im Durchschnitt sei die Verfahrensdauer derzeit ab Vollständigkeit der Unterlagen bei sieben Monaten, so Rauch. Es vergingen allerdings oft deutlich mehr als sieben Monate bis die Projektunterlagen vollständig seien. Hier brauche es eine bessere Anleitung, damit die Projektwerber richtig einreichen und keinen Automatismus, dass die UVP-Prüfung umgangen werden kann“, schlägt Landesrat Rauch vor.

Auch für die Betreiber hätte der Plan der Bundesregierung eine große Schwäche: „Alle derartigen Genehmigungen wären potentiell rechtswidrig und würden von den Gerichten sehr wahrscheinlich aufgehoben werden. Das heißt, dass die Betreiber solcher Großprojekte keine Rechtssicherheit hätten und schlussendlich alles länger dauern würde“, erklärt Landesrat Rauch. Er ergänzt: „Auch hätten Anrainerinnen, Anrainer und Umweltorganisationen die Möglichkeit, sofort zivilrechtliche Unterlassungsklagen einzubringen, wenn ein Projekt nach einem derartigen Verfahren gebaut werden würde.“

Regierung winkt Umweltverfahren durch

Die Beschleunigung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) hatten ÖVP und FPÖ im Regierungsprogramm angekündigt. Laut einer verteilten Zusammenfassung des geplanten Gesetzespakets vor dem Ministerrat wird die Möglichkeit für die zuständige Behörde angekündigt, „entscheidungsreife“ Ermittlungsverfahren in der mündlichen Verhandlung zu schließen. Beweisanträge sollen nur bis zur mündlichen Verhandlung möglich sein. Außerdem soll jene Behörde die UVP-Pflicht prüfen, in deren Bundesland sich der Hauptteil des Vorhabens befindet.

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ortete „große Probleme“ in Österreich. Es müsse aber möglich sein, dass Wirtschaft und Umweltschutz „Hand in Hand“ gehen. „Nur mehr Bürokratie und UVP-Verfahren bedeuten noch lange nicht einen besseren Umweltschutz“, so Köstinger. Es werde noch eine sechswöchige Begutachtung geben, um die Regierungsvorlage zu verbessern. Man wolle „gute rechtliche Rahmenbedingungen“ für Umweltschutz und den Wirtschaftsstandort sicherstellen - mehr dazu in Regierung winkt Umweltverfahren durch (ORF.at; 28.6.2018).