Fußball: Altach löst Vertrag mit Zivotic auf

Fußball-Bundesligist SCR Altach hat den Vertrag mit Stürmer Nikola Zivotic einvernehmlich aufgelöst. Das hat der Verein am Donnerstag bekannt gegeben. Der 22-jährige Zivotic hat im Dress der Altacher zweimal getroffen.

Der Angreifer wechselte zu Beginn der Saison 2016/17 in das Rheindorf und streifte in 21 Pflichtspielen das Trikot des SCRA über. Dabei erzielte er zwei Treffer und bereitete ein Tor vor. In der abgelaufenen Spielzeit wurde der 22-Jährige an den SC Wiener Neustadt verliehen, wo er in 20 Pflichtspielen zum Einsatz kam.

GEPA pictures/Oliver Lerch

Erste Testspiel-Niederlage für Altach

Die Altacher Bundesliga-Mannschaft hat am Mittwoch im zweiten Testspiel die erste Niederlage kassiert. In Nenzing verloren sie gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern mit 2:3. Die Tore für das Team von Trainer Werner Grabherr erzielten Hannes Aigner und der irakische Testspieler Sherko Gubari.

Der Stürmer ist einer von mehreren Kandidaten, der das Altacher Angriffsspiel verstärken könnte - mehr dazu in Altach auf der Suche nach Offensiv-Verstärkung. Zuletzt wurden zwei junge Talente unter Vertrag genommen - mehr dazu in Altach verpflichtet zwei Jung-Nationalspieler.