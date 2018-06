Erfolgreiche FH-Kooperation mit höheren Schulen

Schon seit längerer Zeit bietet die Fachhochschule Vorarlberg wissenschaftliche Workshops für AHS-Maturanten an. Ziel ist es, die Schüler auf ihre vorwissenschaftlichen Arbeiten vorzubereiten. Die Workshops werden gut angenommen.

Die Fachhochschule (FH) Vorarlberg arbeitet eng mit höheren Schulen in Vorarlberg zusammen. Seit drei Jahren werden in den wissenschaftlichen Workshops auch HTL-Schüler betreut, die in ihren vorwissenschaftlichen Arbeiten einen technischen Fokus haben. Sowohl das Interesse an diesen Workshops als auch an der FH allgemein steigt stetig an.

330 HTL-Schüler heuer in Workshops

Insgesamt 330 Schüler der drei heimischen HTLs besuchen heuer die Workshops. Dort lernen sie, wie man sich optimal auf eine wissenschaftliche Arbeit vorbereitet. Von der Themenwahl, über richtiges Zitieren bis hin zum Zeitmanagement. Auch bei AHS-Maturanten ist diese Vorbereitung gefragt: von März bis April haben bereits 1.000 an den Workshops teilgenommen.

Das Interesse an der Fachhochschule scheint ebenfalls ungebrochen. 1.126 Personen haben sich für ein Studium angemeldet - mehr dazu in FH Vorarlberg: So viele Bewerber wie noch nie. Allein auf die 35 Plätze für den Bachelorstudiengang Informatik im Herbst kommen 81 Bewerbungen. Aus diesem Grund hat die FH 30 zusätzliche Studienplätze geschaffen. Dadurch können im Herbst 65 angehende Informatik-Fachkräfte ihr Studium beginnen.

