Rotes Kreuz: Rettungsdienst vor dem Kollaps

Der Rettungsdienst des Vorarlberger Roten Kreuzes steht nach eigener Darstellung „vor dem Kollaps“. Gründe dafür sind: Gestiegene Einsatzzahlen, weniger bis keine Nachtruhezeiten für Freiwillige und der Zivildienerschwund.

Bei der Generalversammlung des Vorarlberger Roten Kreuzes am Dienstagabend standen zwei große Probleme im Mittelpunkt: Die stetig zunehmenden Einsatzzahlen und der Zivildienermangel.

Bereits im Jahr 2014 hatte der Rettungsdienst wegen Überlastung Alarm geschlagen. Themen wie Mitarbeiter, Struktur und Kosten wurden aufgearbeitet und führten zu einer kurzfristigen Entlastung. Nun steht der Rettungsdienst nach Angaben des Präsidenten des Vorarlberger Roten Kreuzes, Ludwig Summer, erneut vor dem Kollaps.

Zunehmende Belastung der Freiwilligkeit

Rund 110.000 Patiententransporte wurden im Jahr 2017 vom Rettungsdienst durchgeführt, das ist ein Mehraufwand von 4.300 Einsätzen und eine zusätzliche Fahrleistung von rund 150.000 Kilometern. Insgesamt entspricht das 500.000 unentgeltlich erbrachten Leistungsstunden von Ehrenamtlichen.

70 Freiwillige arbeiten jede Nacht in Vorarlberg im Rettungsdienst - das entspricht 380.000 unbezahlten Stunden pro Jahr.

Die Steigerung an sich sei aber nicht das Problem, so Summer, sondern der Verlust der notwendigen Ruhezeiten in der Nacht, der diese Entwicklung mit sich bringt. Das sei schlichtweg nicht mehr möglich, so Summer. Und das habe zur Folge, dass viele Freiwillige während der Arbeitswoche keine Nachtdienste mehr übernehmen wollen und können.

Diese Entwicklung bedeute in naher Zukunft ein deutliches Mehr an Berufspersonal und damit eine deutliche Kostensteigerung. Laut Summer eine sinnvolle Investition, die langfristig den Erhalt der freiwilligen Stundenleistung, etwa 85 - 90 Prozent, erhalten lässt.

Fehlende Zivildiener ein weiteres Problem

Ein weiteres, schwieriges Thema für das Vorarlberger Rote Kreuz ist der kontinuierliche Rückgang der Zivildiener. Speziell im Frühjahr verschärfe sich die Situation, so Summer, da im ersten Halbjahr keine Schule endet, würden diese Einrücktermine seltener genutzt. Das habe zur Folge, dass das Rote Kreuz in den Monaten Juli bis Oktober deutlich zu wenig ausgebildete Zivildiener zur Verfügung habe. In dieser Zeit müssten bezahlte Aushilfen angestellt werden, die durch Spenden finanziert werden, so Summer.