Verlorenes Handy in Socken versteckt

In einem Socken versteckt hat die Polizei in Hörbanz ein Mobiltelefon gefunden, das ein 16-jähriger Jugendlicher bei einem Lokalbesuch am Freitag in Hard liegen gelassen hatte. Eine Angestellte soll das Handy zu Unrecht mitgenommen haben.

Der 16-Jährige hatte sein Mobiltelefon gegen 23.00 Uhr in einem Lokal in Hard vergessen. Als er später zurückkehrte, konnte er es nicht mehr finden. Einen Tag später ortete er sein Handy via App in Hörbranz. Gemeinsam mit einem Freund fuhr er zu dem Mehrparteienhaus in Hörbranz, wo sich das Handy laut Ortungs-App befinden sollte. Dort informierten die Jugendlichen die Polizei.

Bei einer Hausbefragung vernahmen die Beamten plötzlich ein Klingeln. Sie folgten dem Geräusch und fanden das Handy schließlich in einem Koffer im Keller des Hauses. Es befand sich zwischen mehreren Kleidungsstücken versteckt in einem Socken. Wie sich herausstellte, arbeitete die Besitzerin des Koffers in dem Lokal, in dem das Handy verloren gegangen war. Sie wird wegen Fundunterschlagung angezeigt.