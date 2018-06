Zumtobel: Analysten rechnen mit Verlust

Der Leuchtenhersteller Zumtobel soll im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2017/18 weniger Umsatz und einen höheren Verlust gemacht haben, schätzen Finanzanalysten. Am Donnerstag legt das Unternehmen die Zahlen vor.

Die Analysten rechnen mit einem Umsatzrückgang von elf Prozent auf 293,8 Mio. Euro. Alles in allem soll der Verlust des Unternehmens rund fünf Mio. Euro betragen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte er 4,6 Mio. betragen. Die definitive Zahl wird Zumtobel am kommenden Donnerstag vorlegen. Dann wird auch die neue Unternehmensstrategie präsentiert. Diesbezüglich zeigen sich die Analysten wenig optimistisch.

Seit Längerem wirtschaftliche Schwierigkeiten

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Gruppe dauern schon länger an. Anfang März wurden die Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2017/18 veröffentlicht: Der Umsatz war in diesem Zeitraum um 6,7 Prozent gesunken. CEO Felder kündigte bereits kurz nach seinem Dienstantritt eine Zukunftsstrategie an, um das Unternehmen zurück in die Erfolgsspur zu bringen.

