Mathe-Matura: Jeder Fünfte schriftlich gescheitert

Die Zentralmatura bringt heuer wieder ein bedenkliches Ergebnis. In Mathematik ist die Verschlechterung zum Vorjahr am deutlichsten ausgefallen. Jeder fünfte Maturant ist schriftlich an Mathe gescheitert.

22,4 Prozent der AHS-Maturanten in Vorarlberg haben die schriftliche Mathematik-Matura mit einem „Nicht genügend“ abgeschlossen. Dieses schlechte Ergebnis entspricht dem Bundesschnitt und bedeutet einen deutlichen Anstieg der Fünfer-Zahl im Vergleich zur schriftlichen Mathe-Matura im Vorjahr (damals scheiterten 13,9 Prozent schriftlich). Leicht besser ist das Abschneiden an den berufsbildenden höheren Schulen, wo 16,3 Prozent der Maturanten in Mathematik nicht bestanden haben.

Nach der mündlichen Kompensationsprüfung sieht das Ergebnis dann besser aus: Bei AHS und BHS liegt der Anteil der „Fünfer“ in Mathe bei 7,3 bzw. 4,8 Prozent. Wenig Veränderung gibt es in den anderen Hauptfächern wie Deutsch und Englisch. AHS- und BHS-Maturanten in Vorarlberg schneiden aber eher schlechter ab als die Schüler in anderen Bundesländern.