Offene Fragen nach tödlichem Beziehungsstreit

Nach dem tödlichen Beziehungsdrama in Bregenz sind noch viele Fragen offen. Eine 27-jährige Rumänin ist ums Leben gekommen. Ihr 30-jähriger Partner hat sich nach Verhandlungen mit der Polizei selbst aus dem Fenster gestürzt.

Zigaretten und Wasser wollte der 30-Jährige Rumäne, nachdem er drei Stunden lang mit der Polizei verhandelt hatte. Diesen Augenblick wollte das Sondereinsatzkommando Cobra für einen Zugriff nutzen. Aber mit dem Sturz aus dem Fenster entzog sich der Mann der Festnahme durch die Beamten - mehr dazu in Beziehungsdrama: Frau stirbt bei Sturz aus Fenster.

Mann weiter im künstlichen Tiefschlaf

Der Mann hat sich beim Sturz schwer verletzt. Er befindet sich im künstlichen Tiefschlaf. Wie lange er daher nicht vernehmungsfähig sein wird, kann die Polizei noch nicht sagen. Auch aus dem Krankenhaus gibt es dazu keine Auskunft.

Ebenfalls keine Auskunft gibt es über den Verbleib der vier Kinder des Paares. Bekannt ist lediglich, dass sie in einer Einrichtung der Jugendwohlfahrt menschlich und psychologisch unterstützt. Wie es mit ihnen weitergeht, kann laut Behörden aktuell noch nicht gesagt werden - dafür sei es einfach noch zu früh.

Warten auf Obduktionsergebnis

Die am Montag durchgeführten Einvernahmen von Zeugen - etwa einer Frau, die nach der Auseinandersetzung zwischen dem 30-Jährigen und seiner Partnerin ebenfalls in der Wohnung festgehalten worden war - ergaben laut Polizei vorerst keine neuen Erkenntnisse. Amtsbekannt wurde das rumänische Paar mit durchwegs kleineren Delikten, wie Ladendiebstählen und Verstößen gegen das Bettelverbot. Mehr wollte die Polizei am Dienstagvormittag nicht sagen.

Die Obduktionsergebnisse der 27-Jährigen Toten werden am späten Nachmittag aus Innsbruck erwartet. Bisher stand lediglich fest, dass sie schwere Kopfverletzungen erlitten hatte. Nach der Obduktion sollte klar sein, ob die Frau durch den Sturz ums Leben kam oder ob eine andere Todesursache vorliegt.