Entlaufene Kuh in Sickergrube gestürzt

In Feldkirch ist in der Nacht auf Dienstag eine entlaufene Kuh zweieinhalb Meter tief in eine Sickergruppe gestürzt. Das Tier musste von der Feuerwehr mit einem Frontlader geborgen werden.

Gegen 1.30 Uhr stürzte die entlaufene Kuh in die Sickergrube. Sie konnte mittels Frontlader von der Feuerwehr geborgen werden.

Ortsfeuerwehr Tosters

Anschließend wurde die Kuh wieder zurück auf die Weide gebracht. Das Tier wurde bei dem Sturz nicht verletzt.