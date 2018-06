12-Stunden-Tag: Industrie kritisiert Sozialpartner

Am Montagabend hat in Lustenau der Sommerempfang der Industriellenvereinigung Vorarlberg stattgefunden. Im Mittelpunkt die Diskussionen um die Einführung des 12-Stunden-Tages. Kritik gab es dabei an den Sozialpartnern.

Prominenter Redner beim Treffen der heimischen Unternehmer war der Präsident der Bundesvereinigung, Georg Kapsch. Er hat mit den Betriebsversammlungen und Protestmärschen der Arbeitnehmervertreter keine Freude.

Kapsch: „Kein großer Spielraum bei Freiwilligkeit“

Arbeiterkammer und ÖGB hätten jahrelang keine Vorschläge zur Arbeitszeitflexibilisierung gemacht, so Kapsch. Nun müsse man akzeptieren, dass die Bundesregierung eine Entscheidung treffe - und das sei gut. Bei der Freiwilligkeit zum 12-Stunden-Tag könne man noch was tun, sagt der IV-Präsident, aber groß sei der Spielraum nicht.

Unterdessen wird in Vorarlberg der Gewerkschaftsprotest gegen den geplanten 12-Stunden-Arbeitstag vorbereitet. Am Montag fanden die ersten Betriebsversammlungen statt. Im Laufe der Woche sollen die Proteste ausgeweitet werden - mehr dazu in Protest gegen 12-Stunden-Tag formiert sich.

Links: