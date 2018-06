Frau erschossen - Bewaffneter verschanzt sich in Wohnung

In Bregenz hat sich ein Mann mit einer Schusswaffe in einer Wohnung verschanzt. Nach jüngsten Angaben der Polizei wurde eine Frau durch Schüsse getötet. Die Verhandlungsgruppe der Exekutive konnte inzwischen Kontakt zu dem Mann aufnehmen, die Cobra ist in das Gebäude vorgedrungen.

Laut Polizeiangaben konnte die Leiche der Frau geborgen werden. Zunächst hieß es, eine Frau sei durch Schüsse verletzt worden. Kurze Zeit später gab die Polizei bekannt, dass die Frau ihren schweren Verletzungen erlegen ist. Der Polizei gelang es zudem, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen, der sich im Obergeschoß des Mehrfamilienhauses verschanzt hat. Die Spezialeinheit Cobra ist in das Gebäude vorgedrungen.

Die Polizei geht derzeit von einer Beziehungstat aus. Es sei aber noch nicht klar, in welchem Verhältnis das Opfer und der mutmaßliche Täter zueinander stehen. Der Mann befindet sich den Angaben zufolge derzeit alleine in der Wohnung.

zurück von weiter

Zeugin meldete Schüsse

Der Polizei wurden gegen 10.15 Uhr von einer Ohrenzeugin Schüsse in der Straße An der Heufurt gemeldet. Kurz darauf waren bereits 20 Polizeistreifen sowie die Cobra an Ort und Stelle. Das Gebiet Laimgrubenweg und Strabornstraße wurde sehr großräumig gesperrt.