Frau bei Wanderung von Stein am Kopf getroffen

Eine Frau ist am Sonntag beim Wandern im Bregenzerwald durch einen Steinschlag verletzt worden. Oberhalb ihres Wanderwegs in Warth lösten sich ein paar Steine, einer traf die 60-Jährige am Kopf.

Die 60-Jährige war am Sonntag zusammen mit ihrem Lebensgefährten vom Widderstein im Bereich der Südrinne Richtung Tal unterwegs. Aus unbekannter Ursache lösten sich oberhalb des Wanderwegs ein paar Steine, einer traf die Frau am Kopf. Sie konnte noch selbständig ins Tal absteigen und wurde dann ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.