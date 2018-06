Hochwasserübung wird fortgesetzt

Die große Hochwasserübung im Rheintal wird heute Vormittag fortgesetzt. Die Einsatzstäbe gehen davon aus, dass sich der Rheinpegel weiter gefährlich nach oben bewegt. Die betroffenen Gemeinden müssen damit beginnen, Mensch und Tier in Sicherheit zu bringen.

Der Rhein-Pegel steigt immer weiter und die Wetterprognosen sind anhaltend schlecht, die Folge: Katastrophenalarm. So lautet die Ausgangslage für den heutigen, zweiten Übungstag. Für die Einsatzleitung beginnt damit die sogenannte „Vorbereitungsphase“. In dieser werden erste Gebäude in den betroffenen Gebieten evakuiert - und zwar jene, in denen sich Menschen in Pflege befinden.

Den Transport von pflegebedürftigen Personen wird das Rote Kreuz übernehmen. Auch der Aufbau einer Notunterkunft und die Evakuierung eines Viehzuchtbetriebs werden von Höchst bis Meiningen geübt. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Das Ende der zweitägigen Hochwasserübung ist um die Mittagszeit vorgesehen - mehr dazu in Hochwasser: Einsatzkräfte proben Ernstfall.