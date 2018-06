Bedeutende EU-Konferenz in Bregenz

Während Österreichs EU-Ratspräsidentschaft wird Bregenz Schauplatz einer EU-Konferenz. Mitte November wird dort über das Thema Subsidiarität diskutiert. Die Konferenz soll in die „Erklärung von Bregenz“ münden.



Hochrangige Vertreter aus den Ländern der Union werden in Bregenz darüber diskutieren, wie sich EU, Nationalstaaten, Länder und Kommunen die Arbeiten teilen können und welche Entscheidungskompetenzen sie haben sollen.

Im Auftrag der EU-Kommission prüft derzeit eine Arbeitsgruppe, welche Befugnisse auf nationaler oder lokaler Ebene besser angesiedelt sind. Langfristig soll sich Brüssel nur noch um jene Bereiche kümmern, die einzelne Staaten nicht lösen können. Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) nennt im ORF-Interview als ein Beispiel die Migrationsfrage. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe bilden dann die Basis für die Konferenz im Festspielhaus Bregenz.

„Mehr Spielraum für Mitgliedsstaaten“

Der österreichische Ansatz laute, weniger strikte Verordnungen, mehr Spielraum für die Mitgliedsstaaten, so Blümel. Den nationalen Staaten solle mit Richtlinien die Möglichkeit gelassen werden, diese flexibler in nationales Recht umzusetzen.

Die Konferenz in Bregenz dient als wichtiges Diskussionsforum, wer künftig für was in der EU zuständig sein soll. Am Ende des EU-Treffens soll dann die sogenannte „Erklärung von Bregenz“ stehen.