„Carmen“-Proben haben begonnen

Einen Monat vor Beginn der Bregenzer Festspiele haben am Donnerstag die Proben auf der Seebühne begonnen. Die Bizet-Oper „Carmen“ feiert am 19. Juli ihre Wiederaufnahme in dem von riesigen Händen und fliegenden Spielkarten dominierten Bühnenbild.

Den Anfang bei den Proben auf der Seebühne machten Solisten, die im kleinen Kreis Gesangspassagen übten, um sich wieder an die Dimensionen und Bedingungen der Seebühne zu gewöhnen. Denn die Reprise bedeute traditionell für viele der Mitwirkenden eine Rückkehr an den Bodensee, so etwa für alle drei „Carmen“-Darstellerinnen, so Festspiele-Pressesprecher Axel Renner.

Mit dem Verlauf des Vorverkaufs sei man „sehr zufrieden“, so Renner. Derzeit seien 80 Prozent der 210.000 „Carmen“-Tickets bereits gebucht, insgesamt legte das Festival für seine 80 Veranstaltungen 224.000 Karten auf. Nur die Wiederaufnahme der „Zauberflöte“ 2014 erfreute sich ähnlich großer Beliebtheit. „Wir sind aber nicht ausverkauft. Es gibt noch Tickets an fast allen Terminen in fast allen Kategorien“, betonte Renner, um entsprechenden Gerüchten entgegenzutreten.

29 Aufführungen

Im Rahmen der heurigen 73. Auflage des Festivals am Bodensee wird „Carmen“ 29 Mal aufgeführt, drei davon sind Zusatzvorstellungen, die aufgrund des großen Interesses im Herbst bzw. im Jänner aufgelegt wurden. Im vergangenen Jahr waren sämtliche 28 „Carmen“-Aufführungen ausverkauft, zwei Mal musste die Vorstellung aufgrund von Regen abgesagt werden.

