Aus der Regionalliga wird die „Eliteliga“

Aus der Regionalliga wird die „Eliteliga“: Das hat die Kommission der Fußball-Regionalliga am Mittwoch in Innsbruck beschlossen. Wie das neue Format in Vorarlberg im Detail aussehen wird, ist noch nicht klar.

Ab der Saison 2019/20 ist die Regionalliga-West Geschichte. Mit 6:3 Stimmen haben sich die neun Kommissionsvertreter für die neue Eliteliga ausgesprochen, bestätigt VFV-Präsident Horst Lumper, der ebenfalls für die Reform gestimmt hat: „Die Vereine wollten eine Änderung. Die sind jetzt, glaube ich, auch froh, dass sie wissen, wie es weitergeht.“

In den letzten Jahren sei viel über die Zukunft der Regionalliga diskutiert worden - und auch darüber, ob Vorarlberger Vereine überhaupt noch mitspielen wollen. Er hoffe jetzt, dass diese Diskussionen vom Tisch sind, so Lumper.

Details stehen noch nicht fest

Wie diese neue Liga in Vorarlberg aussehen wird, muss noch im Detail geklärt werden. Voraussichtlich zehn Mannschaften werden im Herbst eine interne Meisterschaft mit Hin- und Rückrunde spielen. Die besten zwei oder drei Teams spielen dann im Frühjahr gegen Mannschaften aus Tirol und Salzburg um den Aufstieg in die zweite Liga - insgesamt sollen daran acht Mannschaften teilnehmen.