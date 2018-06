Handtaschenräuber nach kurzer Flucht gefasst

Die Vorarlberger Polizei hat einen Handtaschenräuber nach nur kurzer Flucht gefasst. Der 20-jährige Mann soll am Mittwoch in Dornbirn einer 82-jährigen Frau die Tasche entrissen und so einen geringen Bargeldbetrag erbeutet haben.

Bei dem Tatverdächtigen handle es sich um einen in Lustenau wohnhaften Asylwerber aus Somalia. Die 82-Jährige hielt sich gegen 2.40 Uhr vor ihrer Haustür in Dornbirn auf, als der Mann die betagte Frau ergriff, sie schüttelte und ihre Handtasche packte.

Trotz Gegenwehr seines Opfers gelang es ihm, der Frau die Tasche wegzureißen und in Richtung Innenstadt zu flüchten. Er wurde wenig später festgenommen, so die Polizei. Der Verdächtige werde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.