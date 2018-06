Brand in Andelsbuch - 100 Mann im Einsatz

Feueralarm hat es in der Nacht auf Donnerstag in Andelsbuch im Bregenzerwald gegeben. 100 Feuerwehrmänner rückten zu einem Brand in einem Einfamilienhaus aus. Das Feuer war in einem Holzschopf über der Garage ausgebrochen.

Eine Autofahrerin bemerkte gegen 23.15 Uhr beim Vorbeifahren Rauch, der aus der Garage drang, sie alarmierte die Hausbewohner und auch die Feuerwehr. Zunächst versuchten die Bewohner das Feuer selbst zu löschen, aber vergebens. Die Flammen hatten sich bereits zu stark ausgebreitet.

Brandursache unbekannt

Die Brandursache ist nicht bekannt. Die Feuerwehren im Mittelbregenzerwald waren mit zehn Fahrzeugen und ca. 100 Feuerwehrmännern am Brandort im Einsatz. Um 00.40 Uhr war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Am Haus entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Großbrand in Nachbargemeinde

Bereits vor einer Woche brannte in der Nachbargemeinde Egg ebenfalls ein Dachstuhl eines Mehrparteienhauses. 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz - mehr dazu in Dachstuhlbrand in Egg sorgt für Großeinsatz (vorarlberg.ORF.at; 14.6.2018).