Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Traktor

Zwei Personen sind bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Pkw in Doren verletzt worden. Der Unfall passierte in einer engen Kurve. Ein neunjähriges Kind auf dem Traktor und der Autolenker wurden verletzt.

Der Unfall geschah gegen 18.00 Uhr auf der L20 in Doren. Die beiden Fahrzeuge krachten in einer engen Kurve frontal zusammen. Das Kind wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Am Auto entstand Totalschaden, der Traktor wurde laut Polizei schwer beschädigt.

Die L20 war auf Grund von Bergungs- und Aufräumungsarbeiten im Zeitraum von 18.10 Uhr bis 20.30 Uhr im Bereich der Unfallstelle für den kompletten Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr Doren war mit einem Fahrzeug und acht Mann, die Feuerwehr Sulzberg mit zwei Mann vor Ort.